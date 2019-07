Agenten geschopt, geslagen en bespuugd tijdens rellen aan Lokerse school: werkstraf en 800 euro boete

Lokeren - Adam A., die in februari dit jaar mee amok maakte tegen de politie aan de schoolpoort van het KTA in Lokeren, moet van de Dendermondse strafrechter een werkstraf van tachtig uur uitvoeren. Doet hij dat niet, dan vliegt hij acht maanden in de gevangenis. Hij kreeg ook een boete van 800 euro.

De rellen aan het KTA braken uit op 22 februari 2019 en zorgden voor heel wat heisa in de stad en op sociale media. Twee groepen jongeren hadden er afgesproken aan de schoolpoort om er een dispuut uit te vechten. De politie kwam ter plaatse om dat te verhinderen. Maar toen zij de tientallen aanwezige jongeren vroegen de plaats te verlaten, liep de situatie uit de hand. Agenten werd geschopt en geslagen, en zelfs bespuugd. Twee politiemannen raakten gewond bij de rellen.

Minderjarigen die bij de feiten betrokken waren, verschenen eerder al voor de jeugdrechtbank en werden daar gestraft. Omdat Adam A. meerderjarig is, moest hij voor de correctionele rechtbank van Dendermonde verschijnen. Hij had een agent achteraan op het hoofd geslagen. Hij kon de rechter niet uitleggen waarom hij dat deed. “Ik schaam me en heb spijt”, was alles wat hij zei.