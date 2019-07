VS vraagt Belgische marine om hulp in Straat van Hormuz

België heeft van de VS een verzoek gekregen om deel te nemen aan de beveilingsmissie van de scheepvaart in de Straat van Hormuz. Defensieminister Didier Reynders (MR) heeft het parlement daarvan op de hoogte gebracht en het leger onderzoekt nu of een fregat gestuurd kan worden. Ook Duitsland, Engeland en Frankrijk kregen al een officieel verzoek.

De VS is al weken bezig met een internationale coalitie samen te stellen die ervoor moet zorgen dat de scheepvaart door de economisch belangrijke Straat van Hormuz veilig kan gebeuren. De zee-engte is al enkele maanden het toneel van een zware internationale rel - met de VS en Iran als hoofdrolspelers. Iran zou er schepen aangevallen hebben, de VS schoot al een drone uit de lucht. Een maand geleden leek het vuur helemaal te ontsteken, maar president Donald Trump besliste toen géén zware aanval uit te voeren in Iran. Enkele weken geleden werd nog een Britse tanker geënterd.

Onder meer Nederland werd al officieel gevraagd om deel te nemen. Maar België nog niet. Tot twee weken geleden. De vraag is gesteld op vrijdag 19 juli, daags nadat de commissie Defensie Reynders had ondervraagd over het leveren van troepen aan de missie in Syrië. De VS wil zich daar terugtrekken en vraagt Europese bondgenoten om steun. “Intussen heeft minister Reynders ons op de hoogte gebracht dat de VS ons land officieel vragen om deel te nemen aan de operatie”, vertelt Peter Buysrogge (N-VA), voorzitter van de Kamercommissie Defensie.

11 september

Nu is het aan Defensie om uit te maken of ze kunnen deelnemen aan zo’n missie, en op welke manier. “Als dat gebeurt, moet ook de politiek groen licht geven. Zoiets kan niet door een regering in lopende zaken gebeuren. Het parlement moet daarvoor zijn zegen geven”, zegt Buysrogge nog. Op dit moment zijn er nog geen plannen om het parlement hierover vroegtijdig samen te roepen. De eerste afspraak van de Kamercommissie is pas op 11 september gepland. Dat betekent dat er voor die datum nog geen beslissing genomen zal worden.