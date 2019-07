Bestuurder die motoragent aanreed in Koekelberg, heeft zichzelf aangegeven: 19-jarige met gestolen nummerplaten

Koekelberg - De man die maandagnamiddag in Koekelberg een motoragent had aangereden en na een achtervolging aan de politie wist te ontkomen, heeft zich dinsdagochtend aangegeven bij de politie. Dat meldt het Brusselse parket. Het gaat om een 19-jarige jongeman die al bekend stond bij politie en gerecht en rondreed met gestolen nummerplaten.

Het parket heeft twee onderzoeken geopend, één voor kwaadwillige belemmering van het verkeer, gewapende weerspannigheid en diefstal, en één naar de schoten die de politie tijdens de achtervolging afvuurde.

Het incident vond maandagnamiddag plaats, toen motoragenten van de zone Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Jans-Molenbeek/Sint-Agatha-Berchem) rond 17 uur een voertuig wilden controleren in de Omer Lepreuxstraat in Koekelberg. Dat voertuig probeerde aan de controle te ontkomen maar reed een doodlopende straat in, waarna het achteruit reed en daarbij een van de agenten omverreed.

De politie zette de achtervolging in en vuurde daarbij acht maal op de vluchtende wagen. De bestuurder van de wagen liet het voertuig uiteindelijk achter in de Mahatma Ghandhilaan in Sint-Jans-Molenbeek en vluchtte daar te voet een parkeergarage in. De politie zette de omgeving af en doorzocht de buurt, maar de bestuurder kon ontkomen.