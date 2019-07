Zware verkeershinder door ongeval in de Antwerpse Tijsmanstunnel: “Vermijd de omgeving”

In Antwerpen is de Tijsmanstunnel op de noordelijke ring (R2) dinsdagmiddag volledig afgesloten richting Beveren, door een ongeval met twee vrachtwagens en een tankwagen in de tunnel. Er werd aanvankelijk gevreesd voor een lek met koelvloeistof, maar volgens de brandweer is er enkel blikschade.

De botsing gebeurde in de tunnel, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Daarbij werd gevreesd voor een lek in een van de voertuigen die koelvloeistof vervoerde. De brandweer kwam ter plaatse, maar de voertuigen bleken enkel blikschade te hebben opgelopen.

De tunnel werd wel volledig afgesloten richting Beveren en Gent. Er moeten takelwerken uitgevoerd worden.

Het verkeer op de R2 is volledig stilgevallen tussen het knooppunt Antwerpen Haven en de tunnel. “We raden aan om de omgeving te mijden”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Wie richting Beveren wil, volgt het best de A12 richting Nederland en neemt de afrit in Zandvliet. Via een lokale omleiding kan men aan oprit 12 in Lillo weer op de R2 richting Beveren rijden.”