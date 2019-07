Bestuurder reageert woedend nadat politie ruit inslaat om zijn hondje te redden uit snikhete BMW

In het Engelse Southend-on-Sea heeft de politie zondag een hond uit een snikhete auto gered. Met de hulp van een ooggetuige kon een agente een zijruit van de BMW inslaan en het dier in veiligheid brengen. De eigenaars van de wagen waren echter niet te spreken over de politieactie.

De redding van de hond werd door verschillende omstanders in beeld gebracht. Aanvankelijk probeerde de agente met een wapenstok de ruit in te slaan, maar dat had weinig. Ook toen ze een hamer aangereikt kreeg van een man, kwam er geen schot in de zaak. Uiteindelijk stak de man zelf de handen uit de mouwen en sloeg hij het raam aan diggelen. Tot groot jolijt van de ooggetuigen.

De baasjes van de hond konden ondanks de heldendaad niet lachen met de actie. Vooral het feit dat hun wagen beschadigd werd, was niet naar hun zin. Op sociale media zijn de kijkers dan weer hard voor de eigenaars. “Zij mogen hun hond nooit terugkrijgen”, klinkt het onder meer. “Fijn om te zien dat de politie hier iets aan doet.”

