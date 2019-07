José Mourinho wil snel nieuwe club in Europese topcompetitie: “Ik ben niet gelukkig zonder mijn voetbal”

Als het aan de Portugese trainer José Mourinho ligt, gaat hij zo snel mogelijk weer aan de slag als clubtrainer. Dat liet de voormalig trainer van onder meer Chelsea, Inter, Real Madrid, FC Porto en Manchester United weten tegen Sky Sports. “Ik zit vol met vuur.”

De 56-jarige trainer werd op 18 december ontslagen bij Manchester United wegens teleurstellende resultaten. In zijn geboortestad Sétubal heeft de Portugees naar eigen zeggen “tijd om na te denken”. “Dit is de eerste keer in tijden dat ik in Sétubal ben in de laatste week van juli”, vertelt Mourinho tegen Sky Sports. “Ik heb tijd gehad om na te denken over wat ik wil en ben tot de conclusie gekomen dat Ze (bijnaam van José Mourinho, red.) nog vol met vuur zit.”

“Mijn vrienden zeiden dat ik van mijn zomervakantie moest genieten, aangezien ik die nog nooit had gehad”, vervolgt Mourinho. “Maar om eerlijk te zijn, ik kan er niet van genieten. Ik ben niet gelukkig genoeg om hiervan te genieten.”

Gedesillusioneerd zit José Mourinho op de reservebank bij Manchester United. Foto: Photo News

“Ik ben niet gelukkig zonder mijn voetbal. Ik heb daarmee een compromis gesloten met mezelf, met mensen die van me houden en met de vele fans die ik over de hele wereld heb geïnspireerd. Ze is gemotiveerd om een geweldige uitdaging aan te gaan”, aldus Mourinho in derde persoon.

Naar verluidt zou Mourinho in januari, een maand na zijn ontslag bij Manchester United, de aanbieding van de Portugese topclub Benfica hebben afgewezen. Ook op een miljoenenbod van een Chinese club ging hij niet in. “Het zwaarste voor mij momenteel is “nee” zeggen tegen aanbiedingen”, verklaart Mourinho. “Ik heb aanbiedingen afgewezen omdat het momenteel niet de uitdagingen zijn die ik voor ogen heb. Met alle respect voor deze aanbiedingen, maar ik wil clubs kiezen die Mourinhista zijn, oftewel fan zijn van mij.”

De Portugese trainer onthulde dat hij enkel geïnteresseerd is in een baan bij de een van de vijf grootste competities ter wereld (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A en Ligue 1). Het bondscoachschap ziet Mourinho vooralsnog niet zitten. “Een wedstrijd per maand, veel kantoorwerk, geen veldtrainingen. Twee jaar wachten voor een Europees kampioenschap, twee jaar voor een wereldkampioenschap. Nee, dat zie ik momenteel nog niet zitten”, aldus de 56-jarige Portugees.