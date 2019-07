“New Delhi bant AB InBev voor drie jaar”

De Indiase hoofdstad New Delhi verbiedt AB InBev voor drie jaar om zijn producten te verkopen in de miljoenenstad. De Belgische brouwer wordt ervan beschuldigd lokale taksen te hebben ontdoken, zo meldt het nieuwsagentschap Reuters.

Het verbod volgt op een onderzoek dat drie jaar heeft geduurd. De conclusie luidde dat SABMiller, dat in 2016 samenging met AB InBev, gekopieerde barcodes gebruikte op bierflesjes voor retailers in New Delhi, waardoor het minder belastingen moest betalen. AB InBev ontkent dat en kondigde al aan in beroep te zullen gaan.