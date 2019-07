Bomenzager gevat door eigen onvoorzichtigheid: “Hij wilde zijn kettingzaag eens testen”

Eeklo - De bomenzager die in de nacht van 5 op 6 juni in het centrum van Eeklo zes bomen vernielde met een kettingzaag, is maandag gevat, zo meldt de lokale politie. Een speurder kwam hem op het spoor omdat hij zijn daden had gefilmd en de beelden naar een vriend had gestuurd.

De verdachte, een 31-jarige man die bekendstaat bij de politie, bekende meteen. Hij had niet meteen een motief voor de feiten, maar hij had net zijn kettingzaag laten slijpen en wilde ze eens testen. Omdat er geen bomen in zijn tuin staan, had hij er niet beter op gevonden om enkele bomen in het stadscentrum te viseren.

Een rechercheur van de lokale politie kwam de man op het spoor toen hij een gsm aan het onderzoeken was, in het kader van een lokaal drugsonderzoek. Op die gsm, die toebehoorde aan een vriend van de bomenzager, vond de rechercheur belastend beeldmateriaal.

Uit het onderzoek bleek ook dat de dader zich verplaatste met een speed-pedelec, wat verklaart waarom hij zich altijd snel uit de voeten kon maken.

Naast het gerechtelijke gevolg van de feiten zal de 31-jarige man zich waarschijnlijk ook nog aan een gepeperde rekening mogen verwachten om de kostprijs van de bomen te vergoeden.