De economische groei in België is in het tweede kwartaal vertraagd tot 0,2 procent, zo maakte de Nationale Bank dinsdag bekend in een eerste flashraming.

In het eerste kwartaal bedroeg de economische groei 0,3 procent. Het is van de zomer van 2017 geleden dat de groei op kwartaalbasis zo laag is.

Op jaarbasis komt de economische groei uit op 1,2 procent.