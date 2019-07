Partner vertelt hoe Marie zes dagen in leven gebleven is: “Ze kon regenwater drinken dat in haar auto liep”

Hoe heeft Marie Bastide zes dagen lang kunnen overleven terwijl ze gekneld zat in haar wagen, en dat tijdens de hittegolf in ons land? “Het is een mirakel”, getuigt haar partner David Bartholomé. “Maar gelukkig is het beginnen te regenen.”

LEES OOK. Zes dagen in een autowrak in de hitte, zonder eten en drinken: hoe is het mogelijk dat Marie (45) dit overleefde? (+)

De 45-jarige Marie Bastide - Corine voor de vrienden - was vorige week dinsdagavond nog laat op de baan na een bezoek aan haar partner David. “Ze ondervond na een rotonde problemen aan de remmen”, zegt David. “Meteen erna hebben ze het volledig begeven en is Marie de controle over het stuur verloren.”

De vrouw kwam meters verderop in een gracht terecht, verstopt tussen heel wat groen. Ze zou zes dagen lang gekneld blijven zitten in haar voertuig, zonder eten of drinken. “Ze heeft om hulp geroepen, maar niemand heeft haar gehoord”, aldus David. “Ik heb zelf hele dagen zitten rondrijden op zoek naar haar en gelukkig stond ik niet alleen. Het waren kennissen van ons die haar vonden, terwijl ze opsporingsaffiches van haar in de buurt aan het ophangen waren. Ze zijn naar beneden gegaan om te zien of er iemand lag. Tijdens het stappen braken er takjes en toen Corine dat hoorde, heeft ze om hulp geroepen. Ze werd herkend en meteen werden de hulpdiensten verwittigd.

“Na al die tijd was ze nog altijd bewust. Een mirakel. Hoe ze het overleefd heeft? Dat is nog altijd een groot mysterie. Woensdag en donderdag was het broeiend heet, bijna 40 graden. Vrijdag ook, maar gelukkig stond haar wagen in de schaduw. Zaterdag en zondag is er enorm veel regen gevallen. Dat heeft haar gered, omdat ze het regenwater kon drinken dat in haar auto liep.”

David heeft al kort met zijn vriendin kunnen praten. “Ze herkende me meteen”, zegt hij. “Haar eerste’ woorden waren: dacht je dat ik je had verlaten? Ik zei ja, zes dagen, we waren heel ongerust. We wisten niet waar je was. We waren heel bang. We zijn nu heel gelukkig om je te zien. Mijn eerste reactie was om haar in mijn armen te nemen en toen we elkaar aankeken zijn we alle twee beginnen te wenen. We waren heel blij.”

Marie was volgens David wel bang voor de operatie die haar te wachten stond. “Die gaat minstens zes uur duren. Maar ze gaat het overleven, dat is het belangrijkste.”