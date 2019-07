Enorme hoeveelheid aangespoeld plastic bedreigt paradijselijke Henderson Eiland

Henderson Eiland, een onbewoond koraaleiland in de Stille Oceaan, dreigt steeds meer te worden getroffen door plasticvervuiling. Het eiland werd in 1988 door Unesco nog op de lijst met natuurerfgoed gezet wegens zijn “vrijwel onaangetaste ecologie”, maar door de grote hoeveelheid aangespoeld plastic is het eiland zijn paradijselijke status zo goed als kwijtgespeeld.