Het zijn harde tijden voor Takeaway.com en Just Eat: maaltijdbezorgers vreten elkaar op

We bestellen almaar vaker maaltijden online. En dus zien koerierdiensten hun omzet jaar na jaar stijgen. Toch zijn het voor hen harde tijden, want concurrenten slokken elkaar op om te kunnen overleven. Het – voorlopige – hoogtepunt: de miljardendeal tussen Takeaway.com en Just Eat. Maar daar zal het niet bij blijven. “Uiteindelijk zullen maaltijdbezorgers worden opgeslorpt door bedrijven als Amazon of Google”, zegt foodservice-expert Thierry Vanhumbeeck.