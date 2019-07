Francis Vrancken vervangt Eric Roef als voorzitter bij Beerschot

Bij tweedeklasser Beerschot wordt Eric Roef als voorzitter vervangen door Francis Vrancken, zo maakte de club dinsdag bekend. Gunther Dieltjens wordt algemeen directeur.

Komend weekend staat in de Proximus League de openingsspeeldag op het programma. Beerschot opent vrijdagavond de debatten met een thuiswedstrijd tegen het gedegradeerde Lokeren, een duel tussen twee clubs die door het matchfixingschandaal lange tijd gehoopt hadden om dit seizoen in eerste klasse uit te komen. In aanloop naar die belangrijke eerste wedstrijd, voert Beerschot nog een stevige herstructurering door. “Beerschot en Eric Roef hebben, in onderling overleg, beslist de samenwerking te beëindigen. Roef was, naast voorzitter, ook betrokken bij het dagelijkse beleid van de club”, klinkt het in een clubmededeling. “Co-eigenaar Francis Vrancken zal nog meer verantwoordelijkheid opnemen en wordt voorzitter van Beerschot. Bestuurder Gunther Dieltjens gaat als algemeen directeur de dagelijks werking leiden.”