Nigerianen mogen niet langer hun gevoeg doen in het openbaar: “Gebruik een toilet en was je handen”

Nigerianen mogen niet langer in het openbaar hun gevoeg doen. De overheid legt mensen die daartegen zondigen boetes op, en hoopt haar land tegen 2025 uitwerpselenvrij te krijgen. Sinds die maatregel in mei ingevoerd werd, zijn de resultaten al zichtbaar, zeggen bewoners van de staat Kano in The Guardian.

Elk jaar sterven in Nigeria meer dan 70.000 kinderen jonger dan vijf jaar aan diarree door vuil water en rampzalige hygiënische omstandigheden. Een van de oorzaken daarvoor is dat 24 procent van de bevolking zijn gevoeg doet in het openbaar, zo bleek uit een peiling in 2018.

De overheid besloot daarom in april van dit jaar een campagne te lanceren om de Nigerianen duidelijk te maken dat ze dat niet meer mogen en naar het toilet moeten gaan. Onder het motto Clean Nigeria: Use the toilet werd ook flink geïnvesteerd in openbare toiletten. Wie toch nog zijn gevoeg doet op straat, in een veld of een bos, krijgt een boete van 8 euro.

Sindsdien heeft elke gemeenschap wat vrijwilligers die er patrouilleren. Niet om op te letten voor criminelen of foutparkeerders, wel om mensen te betrappen tijdens de daad. “Mijn boodschap voor de mensen van mijn dorp is eenvoudig: gebruik de toiletten en was je handen daarna”, zegt Ibrahim, een 36-jarige man uit Yammawar Kafawa, in The Guardian.

Een 50-jarige bewoner van hetzelfde dorp merkt een verandering bij de mensen sinds de campagne gestart is. “Voordien hadden we hier meerdere ziektes”, zegt hij. “We konden niet rondlopen zonder onze neus toe te knijpen. Sommige mensen deden het zelfs achter hun huis. Maar sinds de toiletten gebouwd zijn, is ieders gezondheid beter. We zijn gezond. Onze kinderen worden ook minder snel ziek. Ze lachen en zijn gelukkig, zonder problemen.”