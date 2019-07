Rookontwikkeling door brand in papierbedrijf in Dendermonde

Appels - In het Oost-Vlaamse Dendermonde moeten omwonenden van een papierbedrijf ramen en deuren gesloten houden na een brand. Dat meldt het stadsbestuur van Dendermonde. Het treinverkeer werd stilgelegd maar de brand is onder controle.

De brand ontstond dinsdagnamiddag bij het bedrijf VPK aan de Oude Baan in deelgemeente Oudegem. Balen papier hadden er vuur gevat op het bedrijfsterrein, maar de brandweer was snel ter plaatse. De brand is onder controle maar er zal nog een tijdje nageblust moeten worden.

Er is geen gevaar voor omwonenden en passanten, zegt het stadsbestuur. “In de wijde omgeving van VPK wordt gevraagd tijdelijk de ramen en deuren te sluiten omwille van de rookontwikkeling. De buurt hoeft niet geëvacueerd te worden. Het treinverkeer werd volledig stilgelegd. Het autoverkeer ondervindt geen hinder.”

Ook in Appels en het westelijk deel Sint-Gillis (Boonwijk) wordt gevraagd tijdelijk ramen en deuren te sluiten door de rookontwikkeling.