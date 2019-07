Shinji Okazaki gaat van Premier League naar Segunda Division: Japanner tekent bij Malaga

De Spaanse tweedeklasser Malaga heeft zich dinsdag versterkt met aanvaller Shinji Okazaki. De 33-jarige Japanner komt transfervrij over van Leicester City, de club waarmee hij in 2016 de Premier League won.

De Japanner kwam in vier seizoenen tot 137 officiële duels voor Leicester City, waarin hij negentien keer scoorde. In het kampioensjaar van de Foxes, zijn eerste seizoen bij Leicester, speelde hij 36 van de 38 Premier League-duels.

Okazaki is ook 119-voudig Japans international en was aanwezig op de WK’s van 2010, 2014 en 2018. De aanvaller scoorde tot dusver vijftig keer voor de Japanse nationale ploeg. Hij won in 2011 met de Blue Samurai de Asian Cup. Op de recente Copa América sneuvelde het uitgenodigde Japan in de groepsfase.

De 33-jarige aanvaller komt bij Malaga terecht bij de nummer drie van vorig jaar in de Spaanse Segunda Division. In de halve finales van de play-offs voor promotie gingen de Andalusiërs eruit tegen Deportivo La Coruña.