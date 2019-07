Leden van KLJ tijdens kamp “beschoten door woeste boer”

Heuvelland / Lovendegem - Negen leden en acht begeleiders van KLJ Zomergem beschuldigen een boer uit het West-Vlaamse Westouter ervan dat hij hen beschoten heeft tijdens hun kamp. De boer zelf ontkent de feiten.

De leden van KLJ Zomergem hebben op kamp de schrik van hun leven beleefd. Toen een groep bezig was aan een rechtdoortocht (waarbij rechtdoor van punt a naar punt b wordt gestapt en gelijk welke hindernis op die weg genomen moet worden), moest de jeugdbeweging ook door een maisveld: toen ze uit de mais kwamen, kregen ze volgens hen een uitzinnige boer op hun dak. “Bij het verlaten van het veld reageerde de landbouwer verbaal heel agressief en schoot met een jachtgeweer in de richting van de groep. Het leek erop dat hij hen wou afschrikken”, zegt Isaak Dieleman, nationaal voorzitter van KLJ.

Bij KLJ Zomergem wensen ze in het belang van het onderzoek geen commentaar te geven.

De feiten dateren al van vorige week maandag, maar raakten nu pas bekend. Negen leden, tussen veertien en achttien jaar, en acht begeleiders namen deel aan de tocht. “Iedereen is enorm geschrokken. De politie en slachtofferhulp zijn erbij gehaald”, zegt Dieleman. “Het kamp is achteraf wel voortgezet. Alle leden zijn ook op kamp gebleven. De ouders hebben ook hun vertrouwen uitgesproken in de leiding.”

“Respect voor andermans eigendom”

Volgens Dieleman liet de KLJ het maisveld onaangeroerd achter. “Zo’n rechtdoortocht is een jarenlange traditie, die we graag in ere houden zolang dat met respect voor andermans eigendom en de landbouw gebeurt. Onze leden hebben als Katholieke Landelijke Jeugd heel veel voeling met land- en tuinbouw. Ze weten wel hoe ze een veld moeten oversteken hoor: braafjes tussen de rijen, zonder een stengel kapot te trappen.”

“De boer werd gearresteerd en ondervraagd, maar niet aangehouden”, zo meldt het parket van Ieper. Volgens onze informatie ontkent de boer dat hij een wapen hanteerde. Bij een huiszoeking werd ook geen wapen aangetroffen.