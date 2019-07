Donald Trump: “Ik ben de minst racistische persoon ter wereld”

“Ik ben de minst racistische persoon ter wereld”, zo verdedigt de Amerikaanse president Donald Trump zich tegen racismebeschuldigingen, na zijn herhaaldelijke aanvallen op Elijah Cummings, een zwart Democratisch parlementslid uit Maryland.

Trump deed de uitspraak voor journalisten in de tuinen van het Witte Huis. “Geen enkele andere president heeft zoveel gedaan als ik voor de Afro-Amerikanen”, zei hij nog. Ook zou volgens Trump de werkloosheid bij de zwarte Amerikanen nog nooit zo laag zijn geweest.

Trump tweette zaterdag dat Cummings’ stad Baltimore degoutant is en geteisterd wordt door ongedierte, en dat niemand er wil wonen. De president had Cummings’ district, waar voornamelijk zwarten wonen, ook vergeleken met de Amerikaans-Mexicaanse grens.

Volgens de president had hij talrijke telefoontjes gekregen van de “Afro-Amerikaanse gemeenschap” om hem te “bedankten voor zijn betrokkenheid”.

De Democraten beschuldigen Trump ervan een haatcampagne te voeren met zijn racistische uitspraken, iets wat zondag ontkend werd door Trump. De Republikein had midden juli ook al gesteld geen greintje racisme in zich te hebben. Eerder had hij gezegd dat vier vrouwelijke Congresleden uit minderheidsgroepen maar moeten terugkeren naar hun eigen landen waar alles misloopt in plaats van commentaar te hebben op de VS.