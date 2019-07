Emir van Dubai en weggelopen echtgenote vechten hoederecht van hun kinderen uit

Mohamed bin Rashid al Maktoum, emir van Dubai, en zijn zesde echtgenote Haya Bint Al Hussein -die intussen gevlucht is naar Londen - zijn in de Britse hoofdstad een rechtszaak gestart over het hoederecht van hun kinderen. In een gezamenlijke mededeling klinkt het dat de rechtszaak “enkel betrekking heeft op het welzijn van hun kinderen” van elf en zeven jaar.

Tijdens de hoorzitting op dinsdag en woensdag zal er dus niets beslist worden over de echtscheiding of over de financiën van het paar. De twee worden in de rechtbank vertegenwoordigd door hun advocaten.

Prinses Haya, halfzus van de huidige koning van Jordanië, trouwde in 2004 met de emir. De zeventiger, miljardair en eigenaar van de Godolphin paardenrenstal, is vader van 23 kinderen bij meerdere vrouwen. Begin deze maand raakte echter bekend dat de 45-jarige Haya het land was ontvlucht, naar eigen zeggen uit vrees voor haar leven. Ze verschuilt zich samen met haar kinderen in Londen, in het chique Kensington Palace Gardens.

Volgens Britse media zou de prinses niet van plan zijn om terug te keren naar Dubai. Maar indien haar echtgenoot dat zou eisen, stelt zich voor de Britten een netelig diplomatiek probleem. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Arabische Emiraten hebben goede banden. De emir postte op Instagram al een gedicht waarin hij een anonieme vrouw beticht van bedrog en ontrouw.

Ook de dochter van de emir, Latifa bint Mohamed al Maktoum, zou eerder al uit Dubai zijn proberen te vluchten. Volgens Human Rights Watch werd ze begin vorig jaar zelfs twee maand opgesloten, na een mislukte ontsnappingspoging naar Goa in India.