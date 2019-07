Portugese justitie neemt belangrijke kunstcollectie in beslag

Het Portugese gerecht heeft een van de belangrijkste collecties van hedendaagse kunst in Portugal in beslag genomen. Dat is dinsdag vernomen in regeringskringen in Portugal. Reden is dat de rijke eigenaar van de collectie de kunstwerken wilde verdonkeremanen om ze uit de greep van zijn schuldeisers te houden.

“Dit is het gevolg van een uitspraak van een rechtbank”, zei de woordvoerder van het ministerie van Cultuur. Drie Portugese banken hadden al maanden zonder succes geprobeerd om beslag te laten leggen op de kunstwerken die zakenman José Berardo hen had voorgesteld als onderpand voor een lening van een miljard euro. Aan AFP willen de banken geen commentaar kwijt.

Volgens de Portugese pers hadden de banken Caixa geral de depositos, BCP (Banco comercial portugues) en la Novo Banco aan het gerecht gevraagd om de collectie van de man verbeurd te verklaren. In de huidige situatie blijft de collectie onder de hoede van de Portugese staat.

De meeste werken van de collectie, die 900 kunstwerken telt, worden al in musea in Lissabon getoond als gevolg van een akkoord tussen de musea en José Berardo. Voor de zakenman was dat een manier om de werken uit handen van de banken te houden.

Mondriaan, Miro, Bacon...

De collectie bevat werken van gerenommeerde kunstenaars zoals Gerhard Richter, Francis Bacon, Piet Mondriaan en Joan Miro. Ze werd vroeger al op 316 miljoen euro geschat, maar de waarde is gestegen naar het dubbele door de evolutie op de kunstmarkt.

Volgens de Portugese pers heeft justitie al eerder een eigendom van de zakenman op Madeira in beslag genomen. De man zit in slechte papieren na een hoorzitting in het Portugese parlement in mei waarbij het beleid van de openbare bank Caixa geral de depositos (CGD) ter discussie stond. Die bank zou de zakenman belangrijke leningen hebben toegekend zonder de nodige garanties..

Berardo heeft niet minder dan 962 miljoen euro geleend bij de CGD, maar ook bij de BCP (Banco comercial portugues) en de voormalige bank Espirito Santo, nu bekend als Novo Banco, heeft Berardo zaken gedaan. Bij de BCP is hij zelfs de op twee na grootste aandeelhouder geworden.

Eerst wilde de zakenman de kunstwerken in pand geven bij de banken, maar dan bedacht hij zich en probeerde hij ze met allerlei uitvluchten te laten verdwijnen.