Bij een schietpartij in een Amerikaanse supermarkt zijn dinsdag twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen, een agent en de vermoedelijke schutter, zijn gewond geraakt. Dat berichten Amerikaanse media op gezag van de lokale politie.

De schietpartij gebeurde in een Walmart in Southaven, in de staat Mississippi. Volgens de eerste informatie zouden beide doden medewerkers van de supermarkt zijn. De vermoedelijke dader zou daar ook gewerkt hebben tot maandag. Verdere details zijn er nog niet.

Foto: AP