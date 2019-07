Gemengde reacties op journalist die tot aan zijn nek in het water staat tijdens overstroming: “Ronduit gevaarlijk”

Het is een reportage die al van bij de eerste seconde een grote impact maakt. Tijdens de overstromingen in het westen van Pakistan stond Azadar Hussain, televisiejournalist voor GTV News, tot aan zijn nek in het water om verslag uit te brengen. Het opvallende beeld levert de man zowel positieve als negatieve reacties op.

Een microfoon en zijn hoofd: meer konden de kijkers niet zien toen Hussain uitleg gaf over het noodweer in zijn land. De verslaggeving had op sociale media zowel voor- als tegenstanders. “Dit legt de lat van de journalistiek weer een pak hoger”, klonk het bij iemand op Twitter. Anderen vonden dan weer dat het televisiebedrijf veel te grote risico’s nam. “Ervan uitgaande dat hij niet zit, is dit ronduit gevaarlijk”, aldus de critici. “Ik betwijfel ten zeerste of hij via zijn werkgever een levensverzekering heeft.”

Volgens de Pakistaanse overheidsorganisatie National Disaster Management Authority zijn de afgelopen maand al 71 mensen gestorven door overstromingen.