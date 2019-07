De vzw Firdaws wil de kantoorruimte in de Steenkapperstraat 12 omvormen tot gemeenschapsruimte en vroeg daarvoor een vergunning aan. N-VA vreest dat er een moskee en Koranschool komt, burgemeester Moons spreekt over ‘paniekzaaierij’.

In de Steenkapperstraat 12 in Londerzeel wil de vzw Firdaws, die opgericht is eind 2018, een socio-etnisch cultureel gemeenschapscentrum oprichten. De aanvraag daarvoor kwam binnen op het gemeentehuis ...