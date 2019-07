Zeer zeldzame vondst op strand van De Haan

Een toevallige passant trof vorige week een wel heel opvallend zeedier aan op het strand van De Haan. Op het strand lag een kleine rode octopus. “Zeer zeldzaam”, klinkt het.

Volgens het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) gaat het hoogstwaarschijnlijk over een Kleine achtarm, die de wetenschappelijke naam Eledone cirrhosa draagt. “Een zeer zeldzame vondst”, schrijft het VLIZ op Facebook. Het zou nog maar de derde keer zijn dat het dier aan onze Belgische kust gevonden werd. De eerste keer dateert van 1934 en de laatste keer was in 2015. Normaal leeft het dier op zo’n 10-150 meter diep en verstopt het zich in holletjes op de zeebodem. Maar de soort kan af en toe ook in het Zuidelijke deel van de Noordzee gevonden worden. Het dier kan je herkennen aan het feit dat het vaak zijn acht armen opkrult, dat is trouwens ook de betekenis van de Latijnse benaming.

De Kleine achtarm kan tot 50 cm groot worden en heeft een spanwijdte van 70 centimeter. Meestal hebben ze een rode kleur, maar die kan doorheen de tijd veranderen waardoor sommige dieren wit met roodbruine vlekken zijn. Het exemplaar dat op het strand van De Haan gevonden werd, had wel een mooie rode kleur.