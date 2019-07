Voormalig “oudste profclub” Notts County lijkt definitief te zijn gered

Notts County gaat aankomend weekend dan toch aan het eerste seizoen ooit in de (hoogste) amateurklasse. Even leek de club ten dode opgeschreven, maar de nieuwe eigenaren hebben op de valreep aan de belastingverplichtingen voldaan. Ook het transferembargo van de club is opgeheven.

Notts County droeg van 1862 tot en met mei 2019 de titel “Oudste actieve profclub ter wereld”. In 1888 stond de ploeg aan de start van de Football League, samen met Accrington Stanley, Aston Villa, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Burnley, Derby County, Everton, Preston North End, Stoke City, West Bromwich Albion en Wolverhampton Wanderers. Totdat de financieel noodlijdende club vorig seizoen drie punten tekort kwam voor lijfsbehoud.

Eigenaar Alan Hardy kon tijdens het afgelopen seizoen niet meer voor de kosten opdraaien en zette de club te koop. De Denen Alexander en Christoffer Reedtz namen de club over en voldeden aan alle verschuldigde belastingachterstanden. Daarmee lijkt er een einde te komen aan de inktzwarte periode die de club doorgaat. Buiten de sportieve prestaties om stapelden de financiële problemen van de club zich op. Drie keer moest de club zich melden bij de rechtbank om zich te verantwoorden voor de flinke betalingsachterstanden die de club heeft.

De in het zwartwit spelende club kreeg hulp vanuit verschillende hoeken. Buurman Nottingham Forest, dat op nog geen halve kilometer ligt van Notts County, zamelde geld in om het salaris van het backofficemedewerkers te betalen, terwijl Juventus aanbood gratis shirtjes te doneren. In 1903 nam de latere Italiaanse topclub de shirts over van Notts County. Doordat beide clubs met een ander kledingmerk voetballen, moesten de Notts dat aanbod weigeren.

Foto: Photo News

De Deense broers betaalden de belangrijkste schulden van de Magpies en durven langzaamaan naar de toekomst te kijken. “Ik heb vertrouwen dat we de kennis, ervaring en enthousiasme hebben om Notts County terug te brengen waar ze horen”, vertelde de kersvers voorzitter bij zijn presentatie. “Het is altijd al onze droom om een voetbalclub over te nemen. Met Notts County hebben we een prachtige club overgenomen.”