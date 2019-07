Standard Luik wint niet in oefenduel tegen Union, Meunier en PSG boeken eenvoudige oefenzege

Standard heeft dinsdag tweedeklasser Union Sint-Gillis niet kunnen verslaan in een oefenwedstrijd. De Luikenaars bleven in de partij achter gesloten deuren steken op 1-1.

Michel Preud’homme bracht een sterk elftal aan de aftrap en rekende in de basis onder meer op Luis Pedro Cavanda, Sébastien Pocognoli, Réginal Goreux, Paul-José Mpoku en Mehdi Carcela. Mpoku zorgde even na rust voor de 1-0 op strafschop. Union gaf zich niet gewonnen en Tabekou maakte in de 71ste minuut gelijk. Standard kon nadien niet meer tegenprikken.

Standard opende het afgelopen weekend zijn seizoen in de Jupiler Pro League met een felbevochten 0-2 zege bij Cercle Brugge. Zaterdag ontvangen de Rouches Zulte Waregem. Union vangt zondag het nieuwe seizoen van 1B aan met de thuiswedstrijd tegen Roeselare.

Meunier en PSG boeken makkelijke oefenzege tegen Sydney

Paris Saint-Germain heeft dinsdag in een oefenduel in het Chinese Suzhou een 3-0 zege geboekt tegen het Australische Sydney FC. Thomas Meunier speelde de eerste helft mee bij de Parijzenaars, net als nieuwe aanwinsten Abdou Diallo (ex-Zulte Waregem), Ander Herrera en Pablo Sarabia.

De goals van het Franse sterrenensemble kwamen van Kylian Mbappe, Edinson Cavani en invaller Metehan Guclu. Coach Thomas Tüchel wisselde in de rust zijn hele elftal, behalve doelman Kevin Trapp. De Uruguayaan Cavani stond voor het eerst aan de aftrap. Afgelopen weekend maakte hij in het duel met Inter zijn eerste speelminuten van het nieuwe seizoen.

Eerder op dag maakte PSG nog de komst van middenvelder Idrissa Gana Gueye bekend. De Senegalees ondertekende een contract voor vier jaar en zou zo’n 32 miljoen euro gekost hebben. Hij speelde nog niet mee.

PSG en Meunier blijven nog even in China. Komende zaterdag spelen ze in Shenzhen om de Franse Supercup tegen bekerwinnaar Rennes.