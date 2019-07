Kortrijk - De politie zal extra controleren op wildzwemmers in Kortrijk. Dat zwemmen in het kanaal gevaarlijk is, werd maandagavond nog maar eens duidelijk toen een Rwandese twintiger overleed na een duik in het water.

Er werd over gecommuniceerd in de jongste editie van het stadsmagazine, er staat een gigantisch verbodsbord en de regels zijn overduidelijk. Zwemmen in open water mag niet, ook niet in Kortrijk. En toch ...