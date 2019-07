Goedkope Telenet-kabel zit Proximus dwars

Een nakende beslissing van de telecomregulator BIPT om toegang voor alternatieve spelers tot de Telenet-kabel een pak goedkoper te maken, zit concurrent Proximus niet lekker. Topvrouw Dominique Leroy vreest dat haar eigen glasvezelkabel er onverkoopbaar door wordt.

Telecomregulator BIPT werkt aan twee beslissingen over de prijzen die de grote telecombedrijven mogen vragen aan alternatieve operatoren die hun infrastructuur willen gebruiken om diensten aan te bieden. De coaxkabel van Telenet wordt in het laatste voorstel van het BIPT een pak goedkoper. Daarnaast werkt het BIPT aan een model voor de doorverkoop van de glasvezelkabel die Proximus volop aan het uitrollen is in verschillende steden.

“Maakt de zaak ingewikkelder”

Proximus linkt de twee beslissingen aan elkaar. Een extreem lage prijs voor de Telenet-kabel dreigt immers een effect te hebben op het glasvezelproject van Proximus. “Het helpt ons niet als coax extreem goedkoop is. Het maakt de zaak ingewikkelder”, zei Leroy dinsdag in een analistencall. Potentiële afnemers zullen volgens haar de coaxkabel afwegen tegen glasvezel. Als glasvezel veel duurder is, zullen bedrijven die optie niet kiezen. Maar als de prijs te laag is, ondermijnt dat de businesscase van Proximus, dat iets wil verdienen aan zijn miljardeninvestering.

Voorlopig blijft Proximus het supersnelle internet wel nog zoals gepland uitrollen, nu al in elf steden. Maar op het einde van het jaar neemt Leroy haar rekenmachine er nog eens bij, als er meer duidelijkheid is over de maximumtarieven. “We komen in februari met een update over ons uitrolplan voor fiber”, beloofde ze in de call aan de beleggers. Of er al dan niet een versnelde uitrol komt, hangt af van de uitkomst van het regelgevingsproces.

Het is niet de eerste keer dat de topvrouw waarschuwt voor de mogelijke impact van nieuwe regelgeving op de investeringsijver van haar bedrijf. In de zomer van 2017 dreigde ze in een tussenkomst in het federaal parlement om de glasvezelinvestering af te blazen als nieuwe regelgeving de terugverdienperiode veel langer zou maken.