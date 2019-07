Broer van miljardair Lakshmi Mittal vrijgelaten na storten van miljoenenborg in Bosnië

De Indiase industrieel Pramod Mittal - broer van miljardair Lakshmi Mittal, de baas van ArcelorMittal - is dinsdag in Bosnië op vrije voeten gesteld na het storten van 12,5 miljoen euro borg. De man was een week geleden gearresteerd in een financieel onderzoek door het Bosnische gerecht. Dat heeft het parket van Tuzla meegedeeld.