Activisten dienen klacht in na brand in Notre-Dame: “Overheid heeft bewust mensen in gevaar gebracht”

Activisten hebben afgelopen vrijdag een klacht ingediend omdat mensen onnodig in gevaar zouden zijn gebracht na de brand in de Notre-Dame in Parijs. De organisatie Robin des Bois meent dat er veel sneller actie ondernomen had moeten worden.

De hulpdiensten en overheden hebben lang volgehouden dat de verwoestende brand in de kathedraal, in april van dit jaar, geen gevaar inhield voor de gezondheid van omwonenden. Maar volgens een rapport van arbeidsinspecteurs zijn er fouten gemaakt bij het desinfecteren. 300 ton aan loodpartikels zijn de lucht ingevlogen en kunnen volgens hen wel degelijk een gevaar betekenen voor mensen die ermee in contact zijn gekomen.

Giftige neerslag

De milieuactivisten van Robin des Bois hebben daarom een klacht ingediend tegen onbekenden. “De betrokken overheden hebben nagelaten om omwonenden, bezoekers en werknemers te assisteren, waardoor ze wel degelijk zijn blootgesteld aan de giftige neerslag”, klinkt het.

In de klacht worden gezondheidsagentschappen, overheidspersoneel en de stad Parijs ervan beschuldigd bewust mensen in gevaar te hebben gebracht door niet onmiddellijk maatregelen te nemen om de blootstelling aan de bevuiling tot een minimum te beperken.

“Er zou sowieso een affichecampagne moeten gekomen zijn die waarschuwde voor de gevaren”, zegt Jacky Bonnemains, voorzitter van Robin des Bois, bij Reuters.

