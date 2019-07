QUIZ. Hebt u goed opgelet op de openingsspeeldag van de Jupiler Pro League?

De kop is eraf, de Jupiler Pro League is begonnen en de eerste nieuwe publiekslievelingen en door-het-ijs-zakkers zijn bekend. Maar hoe goed heeft u opgelet tijdens de openingsspeeldag? Vul onze quiz in en ontdek of u zelf door het ijs zakt of een goede quotering krijgt van onze voetbalredactie.

Welke debutant scoorde niét bij zijn eerste competitiematch in België?

Van één naam in de basiself van Vincent Kompany bij Anderlecht moesten we even in de ogen wrijven. Welke nobele onbekende 19-jarige stelde hij als rechtsachter op?

Het mooiste doelpunt van de speeldag werd in Eupen gescoord. Welke thuisspeler krulde een bal heerlijk rond Antwerp-doelman Sinan Bolat?

Er viel op de eerste speeldag maar één rode kaart. Wie was de 'gelukkige' nadat hij amper zijn tegenstander geraakt had?

Hoe lang zat er in Anderlecht-KV Oostende tussen de 2-0 van Michel Vlap en de communicatie van de videoref dat het doelpunt vanuit buitenspel gescoord werd?

Welk Belgisch talent liet zich tegen Club Brugge opmerken met de voorzet waar de penalty voor Waasland-Beveren uit kwam?

Eén zomertransfer ging afgelopen weekend de mist in en kostte zijn ploeg meteen punten. Welke AA Gent-speler zag er niet goed uit bij de late 1-1 van Charleroi?

Het debuut van Ianis Hagi voor KRC Genk kon moeilijk beter: de jonge Roemeen scoorde meteen bij zijn eerste balcontact. Met welke geweldige oneliner sprak Frank Raes zijn bewondering uit in voetbalpraatprogramma Extra Time?

Na Jean Butez lijkt Moeskroen opnieuw een sterke doelman tussen de palen te hebben. Wat is de naam van de uitblinker in de 0-1-zege op het veld van STVV?

De supporters van Zulte Waregem waren operatie Propere Handen nog niet vergeten. Wat deden ze toen het voor matchfixing veroordeelde KV Mechelen op bezoek kwam?