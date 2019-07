Russische influencer (24) vermoord teruggevonden: lichaam was verstopt in koffer, dader opgepakt

Een Russische geneeskundestudente met een grote aanhang op Instagram, is dood teruggevonden. Haar lichaam was verstopt in een koffer. Intussen werd de dader opgepakt.

Het lichaam van de 24-jarige Ekaterina Karaglanova is vrijdag teruggevonden in haar huurappartement in Moskou, verstopt in een koffer. De Russische vrouw, die al enkele dagen vermist was, werd de keel overgesneden. Volgens de politie was ze ook in de borststreek gestoken met een mes. De dader werd opgespoord en is opgepakt, zo meldt de politie volgens het agentschap Interfax. Het gaat om een man die in 1986 is geboren.

Karaglanova is geneeskundestudente, maar heeft ook meer dan 85.000 volgers op Instagram, waar ze op regelmatige basis een foto postte van zichzelf en haar reizen.

Toen het daar al enige dagen stil bleef, en ook haar ouders Karaglanova niet meer hadden kunnen bereiken, namen ze contact op met haar huurbaas, die hen toegang gaf tot het appartement waar ze de gruwelijke ontdekking deden. Er waren geen sporen van een gevecht aangetroffen in het appartement, net zo min als een moordwapen werd teruggevonden.

Jaloezie

De politie houdt rekening met jaloezie als mogelijk motief voor de moord. Karaglanova zou recent een nieuwe relatie zijn gestart, en had plannen voor een vakantie naar Nederland om daar haar verjaardag te vieren, schrijft de Russische krant Moskovsky Komsomolets. De politie kon op bewakingsbeelden van het appartementsgebouw vaststellen dat de ex-vriend van Karaglanova haar enkele dagen voordien had bezocht, maar het is niet duidelijk of hij ook werd aangehouden.