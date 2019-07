Holiday Inn en Crowne Plaza bannen plastic shampooflesjes en douchezeep

InterContinental Hotels Group, eigenaar van Holiday Inn en Crowne Plaza, gaat plastic flesjes met shampoo en douchezeep definitief bannen. In een persbericht wordt verwezen naar het milieu.

IHG is wereldwijd actief en dus gaat het om maar liefst 843.000 hotelkamers waar tegen begin 2021 geen plastic flesjes meer in de badkamer te vinden zullen zijn. De keten koopt de verzorgingsproducten in de toekomst in bulk aan en stelt ze ter beschikking in flesjes met een pompje.

IHG is naar eigen zeggen de eerste wereldwijde hotelketen die dergelijke, milieuvriendelijke maatregel invoert. “Het is een stap in de goede richting en het zal onze afval-voetafdruk en onze impact op het milieu fors verminderen”, zegt CEO Keith Barr.

Tot nu toe worden per jaar zo’n 200 miljoen plastic flesjes over de hotelkamers verdeeld.

Tegen eind dit jaar zijn er bij Holiday Inn en Crowne Plaza ook geen plastic rietjes meer te vinden.