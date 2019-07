Na ontelbare jaren komt er een einde aan eet- en spijshuis ’t Leckerke in Beveren-Leie. De zaakvoerders stoppen ermee, al kan de zaak wel nog worden gehuurd via dochter Valentine. Zo redt ze de familiezaak.

Meer dan vijftig jaar werd ’t Leckerke in de Sint-Jansstraat in Beveren-Leie uitgebaat door de familie Vercruysse. De voorbije 38 jaar stonden Peter Vercruysse (55) en Linda Delodder (56) in de ...