Eden Hazard ligt met slechte pass aan basis van nieuwe nederlaag Real Madrid

De lijdensweg van Real Madrid in de voorbereiding blijft maar duren. Enkele dagen na de zeven tegengoals tegen stadsgenoot Atlético zag de Koninklijke er tegen Tottenham weer allesbehalve koninklijk uit. Het was zowaar Rode Duivel Eden Hazard die zelf met een slechte inspeelpass aan de basis lag van de openingsgoal van de Spurs, al was vooral Marcelo hier de hoofdschuldige. De Braziliaanse linksachter zette Harry Kane zomaar alleen op weg naar het doel van Real toen hij de pass van Hazard probeerde binnenhouden. Extra pijnlijk omdat het doelpunt het enige van de match zou zijn.

Thibaut Courtois ontbrak met een enkelblessure bij de Koninklijke, Hazard stond op de linkerflank. Centraal in de Tottenham-defensie stonden Alderweireld en Vertonghen, die in de eerste minuten nonchalant was en zo bijna een vroege tegengoal weggaf. De Britten namen nadien over, maar Courtois’ concurrent Keylor Navas kon een Londens doelpunt in de eerste 20 minuten vermijden.

Na 22 minuten was er dan toch de voorsprong voor Tottenham: Hazard trapte te hard richting Marcelo, die balverlies leed en de 1-0 in de voeten van Harry Kane duwde. Het vervolg van de eerste helft was gelijkopgaand, met één goeie kans voor Hazard, afgestopt door Alderweireld.

Bij de rust voerden de Spurs liefst negen wissels door, alleen doelman Lloris en spits Kane bleven staan. Hazard bleef wel op het veld bij Real en kreeg een grote schietkans, maar werd afgeblokt. Vijftien minuten voor affluiten leek Rodrygo Real op gelijke hoogte te brengen, maar zijn doelpunt werd afgevlagd voor buitenspel. Nog vijf minuten later ging Hazard naar de kant, de Madrilenen kwamen niet meer tot scoren en zijn uitgeschakeld.

Vorige week verloor het Real Madrid van Zinédine Zidane al met 7-3 van Atletico Madrid. Het seizoen is nog niet begonnen, maar de druk op Zidane wordt nu al heel erg groot. In de andere halve finale treft Bayern München het Turkse Fenerbahçe.