Belgisch model verkoopt haar luxeflat in New York en doet gouden zaak

Het Belgische model Ingrid Seynhaeve (46), die onder meer werkte voor Victoria’s Secret en Ralph Lauren, heeft haar luxeflat in New York City verkocht voor 2,23 miljoen dollar (2 miljoen euro). Vijftien jaar geleden had ze de duplex nog aangekocht voor minder dan de helft van dat bedrag.

De luxeflat situeerde zich in Essex Street, op de grens van de Lower East Side en Chinatown, en telde drie slaapkamers en twee badkamers. Goed voor een totale oppervlakte van 186 vierkante meter. Karakteriserend zijn de hoge plafonds, de vloeren in mahoniehout en een privébalkon met twee niveaus.

De flat stond al te koop sinds november vorig jaar. De originele vraagprijs was 2,39 miljoen dollar. Seynhaeve had het appartement in 2004 gekocht voor 1,07 miljoen dollar, ofwel ongeveer 960.000 euro.

De verkoop dateert al van maart, maar raakte nu pas bekend. De kopers zijn Toby en Kaitlin Carter.