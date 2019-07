Onze man keek met grote ogen naar nieuwe wanvertoning Real Madrid in München: “Hazard lost dit zootje niet alleen op”

Drie nederlagen in vier wedstrijden, 13 tegendoelpunten en een vertrouwenscrisis van München tot in Madrid. Hazard en Real blijven een dikke twee weken voor de competitiestart stevig op de sukkel. Real verloor van Tottenham met 0-1 tijdens een partij waarin Hazard meermaals aan zijn lot overgelaten werd. Wat nu, Zizou?

LEES OOK. Eden Hazard ligt met slechte pass aan basis van nieuwe nederlaag Real Madrid

De feeststemming en de smiles all around na de transfer van Hazard zijn ondertussen al even verdwenen. Toen Real Madrid ...