Meer dan helft mannelijke werknemers maakt seksueel getinte opmerkingen: “We moeten stoppen met doen alsof er niks aan de hand is”

Een seksueel getinte opmerking over een collega of een té aangebrande mop: meer dan de helft van de mannen heeft er het afgelopen jaar op het werk één gemaakt. En ook 35 procent van de vrouwen deed eraan mee, zo blijkt uit onderzoek van de UAntwerpen. Op werkplekken waar de baas en de andere werknemers er geen graten in zien, komt seksuele intimidatie vaker voor. “Dat is eigenlijk goed nieuws. Want dan kun je er als bedrijf ook iets tegen doen.”