Mama’s met suikerziekte krijgen tot vier keer vaker doodgeboren kind

Zwangere vrouwen met diabetes krijgen tot vier keer vaker een doodgeboren kind dan moeders zonder suikerziekte. Tot die conclusie kwamen Schotse wetenschappers na onderzoek bij ruim vijfduizend baby’s. Maar gynaecoloog Hendrik Cammu wil angst bij mama’s wel voor zijn: “In absolute cijfers blijven dat nog altijd kleine aantallen.”

Het grootste risico op een doodgeboorte? Als zwangere vrouwen met suikerziekte zwaarlijvig zijn of een te hoge bloedsuikerspiegel hebben. Al speelt het type diabetes ook een rol: de onderzochte moeders met type één verloren drie keer vaker hun kind in vergelijking met een mama zonder de aandoening, terwijl de vrouwen met type twee ruim vier keer meer een doodgeboren baby kregen. Het gaat dan niet om vrouwen die aan zwangerschapsdiabetes lijden, wel om dames die al voor de zwangerschap met de aandoening kampten.

Die resultaten van een Schotse studie, uitgevoerd door de universiteit van Glasgow, werden pas gepubliceerd in vakblad Diabetologia. Het onderzoek baseerde zich op de gegevens van bijna 4.000 moeders met diabetes en hun ruim 5.000 kinderen, geboren in Schotland tussen april 1998 en juni 2016. De meeste doodgeboortes gebeurden toen de foetus nog prematuur was.

Striktere opvolging

De resultaten verbazen gynaecoloog Hendrik Cammu (UZ Brussel) niet. “Het was al bekend dat moeders met diabetes meer kans hebben op een kind met een aangeboren afwijking of op een doodgeboorte. Daarom dat een vrouw met diabetes in ons land tijdens de zwangerschap al strikter opgevolgd wordt, door haar gynaecoloog én haar specialist in diabetes.”

Terecht, want over de volledige Schotse populatie worden 4,9 op 1.000 baby’s doodgeboren,volgens Cammu een vergelijkbaar cijfer met dat in Vlaanderen. Van de onderzochte moeders met diabetes type één stierven 16,1 op de 1.000 ongeboren kinderen. Bij diabetes type twee lag dat aantal op 22,9 op 1.000. “We moeten dat dus in perspectief bekijken”, zegt de gynaecoloog. “In absolute cijfers blijven dat kleine aantallen (in totaal stierven 98 baby’s gedurende het onderzoek, nvdr.). Dat wil zeggen dat duizenden andere baby’s wél levend geboren zijn.”

Toch is het noodzakelijk om er alert voor te blijven. “Het belangrijkste dat een mama kan doen, is vóór de zwangerschap op een gezond gewicht komen, want overgewicht vergroot de kans. En tijdens de zwangerschap moet vooral de groei van de baby opgevolgd worden. Groeiachterstand is de sterkste voorspeller: heeft een mama met suikerziekte een baby die niet goed groeit – of omgekeerd veel te zwaar wordt – dan moet een arts onmiddellijk ingrijpen.”