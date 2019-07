Opnieuw knijtenplaag in Scheldebocht: “Wij kunnen niet meer buitenkomen”

Gent - De knijten die de omwonenden van de Scheldearm tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg al veertien zomers lang teisteren, slaan de jongste dagen opnieuw hard toe. Om de knijtenplaag te bestrijden, vraagt het stadsbestuur aan de Vlaamse Waterweg om zo snel mogelijk water te laten stromen over het opgedroogde slib.

“Maandagavond was het weer prijs: we hadden nog eens geprobeerd om buiten te zitten met ons kleindochtertje Juliette van vier. Nu staat haar hals vol met beten.” Ivan Van der Sypt is niet de enige in de buurt van de Scheldearm tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg die al sinds juni wordt gekweld door knijten, een erg vervelende muggensoort

“Mijn benen zien er weer uit als een kaart met fietsknooppunten”, schrijft iemand in de Facebookgroep Knijtenalarm. “1 vierkante centimeter bloot vlees is voldoende. Die beesten zitten echt te wachten tot ik buiten kom.”

“BBQ met de kids. Opnieuw moeten binnenvluchten. Hoe kun je nog mensen vragen?”, klaagt iemand anders.

Op het terras van café Ambiance bij de brug van Gentbrugge is de ambiance ’s avonds ver te zoeken. Geen kat houdt het er een half uur uit.

Foto’s van lichaamsdelen met joekels van rode zwellingen of lelijk etterende wonden liegen er niet om: de venijnige kleine muggen zijn weer op zoek naar prooien. Hun jachtterrein beperkt zich overigens niet tot de dichtgeslibde bocht van de Zeeschelde. Want “door het Arbedpark of Keizerpark wandelen, kan alleen met gesloten schoenen, lange broek en lange mouwen”, aldus een bewoner.

Dam

De overheden breken zich al tien jaar het hoofd over een oplossing voor de steeds terugkerende knijtenplaag.

Het plan om het hele stuk tussen Gentbrugge en Heusden uit te baggeren en vrij te maken voor plezierbootjes is intussen definitief opgeborgen.

Een proefproject met knijtenvallen wordt door de Groendienst van de Stad onderzocht “maar de vallen zijn heel duur en momenteel uitverkocht”, zegt Astrid De Bruycker (SP.A), de schepen bevoegd voor fauna en flora.

“Zij is wel de eerste schepen in tien jaar die naar ons heeft geluisterd”, zegt Thomas Van Hoestenberghe, een van de omwonenden die zich in de protestgroep Buren van de Schelde hebben verenigd. Dat gebeurde in een overlegmoment met een twintigtal omwonenden net voor de Gentse Feesten.

“De knijten vormen een ernstig probleem voor die mensen”, beseft de schepen. “Daarom heb ik begin augustus een gesprek belegd met De Vlaamse Waterweg (de beheerder van de Schelde, nvdr). Ik zal de vraag herhalen om zo snel mogelijk extra water op de Scheldearm te steken zodat het slib onder water blijft staan en de knijten niet kunnen overleven.”

Te veel water is ook niet goed, want dat zou het zwaar vervuilde slib nabij de ­Arbedsite kunnen loswoelen.

Op lange termijn heeft het stadsbestuur , onder impuls van actiegroepen GeZWINt, Natuurpunt en het Gents Milieu Front, ervoor gekozen om de Scheldebocht, die barst van de vogels en ook bevers op bezoek krijgt, om te vormen tot natuurgebied, tot een soort Gents Zwin. “Maar we moeten tegelijk een structurele oplossing vinden voor de knijten”, voegt schepen De Bruycker eraan toe.

Thomas Van Hoestenberghe pleit voor een dam op de Zeeschelde. “Als die in de zomer wordt afgesloten, blijft op het slib water staan, wat het knijtenprobleem fors zal verminderen”, zegt hij.

“Als er nu geen oplossing komt, overwegen we gerechtelijke stappen”, zegt Ivan Van der Sypt. “Vijf maanden lang is het voor de buurt onmogelijk om tussen 17 en 22 uur in de tuin te zitten. Is dat argument niet sterk genoeg om een proces te winnen?”