Celtic van Boli Bolingoli staat in derde voorronde Champions League

Celtic Glasgow heeft dinsdag in de tweede voorronde van de Champions League met 0-2 gewonnen bij het Estse Kalju. De Schotten wonnen thuis al de heenwedstrijd met 5-0. Boli Bolingoli speelde de hele wedstrijd op linksachter bij Celtic.

Met een owngoal opende Aleksandr Kulinits (10.) al vroeg de score in Talinn. Diep in het slot maakte Marian Shved (90+3.) er nog 0-2 van. In de andere wedstrijden die om 18 uur begonnen won Apoel met 3-0 van Sutjeska, ook Cluj stoot door naar een 2-2 gelijkspel bij Maccabi Tel Aviv.

In de tweede voorronde van de Europa League plaatste het Luxemburgse Dudelange van coach Emilio Ferrera zich voor de derde ronde na een 1-1 gelijkspel tegen het Macedonische Shkendija. De heenwedstrijd hadden de Luxemburgers met 1-2 gewonnen. Met Antoine Bernier, Mohamed Bouchouari en Charles Morren stonden er drie Belgen in de basiself van Dudelange.