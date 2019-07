Charleroi wil ex-recordaankoop Kaveh Rezaei huren van Club Brugge

Een jaar na zijn transfer van 5 miljoen euro probeert Charleroi Kaveh Rezaei (27) te huren van Club. De Iraanse spits vond nooit zijn draai op Olympia, maar ligt er nog tot 2022 onder contract. In Charleroi moet hij Victor Osimhen helpen vergeten.

Komt het nog goed met Kaveh Rezaei? De 27-jarige Iraanse spits ruilde in augustus vorig jaar Charleroi voor Club Brugge. De Henegouwse club had zich aanvankelijk tegen een transfer verzet, maar door de tussenkomst van makelaar Mogi Bayat ging Charleroi overstag. Dat kostte wel geld. Club Brugge betaalde 5 miljoen euro voor de man die de toen geblesseerde Jelle Vossen en de geschorste Wesley Moraes moest vervangen. Dat was op dat moment een verbetering van het Brugse transferrecord.

Rezaei tekende een contract voor vier jaar, maar veel plezier heeft Club Brugge niet aan hem beleefd. Hij liep in zijn eerste weken een ogenschijnlijk onschuldige heupblessure op die grote gevolgen zou hebben voor het seizoen.

Ivan Leko gebruikte hem in de wedstrijden op Zulte Waregem en tegen Lokeren, maar herkende de vlotscorende aanvaller van bij Charleroi niet meer. Hij gaf de Iraniër rust om hem in oktober een nieuwe kans te geven tegen Waasland-Beveren en Monaco. Die wedstrijden deden pijn aan de ogen. Ondanks zijn statuut als recordaankoop zou Rezaei geen enkele keer meer starten voor Club Brugge. Scoren deed hij één keer — een penalty in de wedstrijd op Zulte Waregem.

Mentaal probleem?

De gewezen trainer Ivan Leko vermoedde een mentaal probleem en hoopte dat Rezaei na de winterstop door de (imaginaire?) pijngrens heen zou bijten. In zijn omgeving klonken er geruchten over een chronisch rugprobleem, maar die werden stellig ontkend door Club. De hoop was dat de problemen van de baan zouden zijn bij het begin van dit seizoen.

Volgens Club Brugge is Rezaei nu honderd procent fit, maar het ziet er niet naar uit dat de Iraniër trainer Philippe Clement heeft kunnen overtuigen. Vorige zaterdag volgde hij de wedstrijd op Waasland-Beveren naast Jelle Vossen op de tribune. Met David Okereke (8 miljoen euro) is er een nieuwe recordspits neergestreken en ook de 19-jarige Loïs Openda steeg in de pikorde van de Brugse spitsen.

Bij Charleroi volgen ze de situatie van hun ex-spits op de voet. CEO Mehdi Bayat ligt vanwege het uitblijven van transfers onder vuur bij een deel van de harde kern en kan een opkikker gebruiken. Nu ook Victor Osimhen vertrekt naar Lille, lijkt een zoenoffer nodig. Medhi Bayat heeft een goeie band met Club-voorzitter Bart Verhaeghe en probeert Rezaei te huren van Club. Ook de speler zelf hoopt in een nieuwe omgeving zijn spelplezier terug te vinden. Club Brugge tot slot kan middels een verhuur een deel van zijn investering recupereren.