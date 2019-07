Niet eens 1 op de 10 horecazaken aan de kust is toegankelijk voor rolstoelen

­Rolstoelgebruikers die een frisse pint willen drinken of een spaghetti willen eten, zijn aan de Belgische kust maar beter niet te kieskeurig. Uit onderzoek van expertisecentrum Inter, dat alle cafés en restaurants gedurende enkele jaren bezocht, blijkt dat minder dan 1 op de 10 horecazaken toegankelijk is.

Voor het onderzoek bezocht Inter enkele jaren lang de restaurants en cafés aan de kust. “We keken naar de breedte van en een eventuele drempel aan de toegangsdeur, de draaicirkel bij binnenkomst en of er aangepast sanitair is”, zegt Tine Missinne van Inter. “En eigenlijk waren er maar twee zaken waar we bijna niets op aan te merken hebben. We begrijpen wel dat het te maken heeft met de beperkte ruimte in die zaken. Het is niet eenvoudig en goedkoop om zaken toegankelijk te maken. Maar aangepaste toiletten zijn bijvoorbeeld echt essentieel.”

Dat beaamt rolstoelgebruiker Geert Dumoulin. “Stel je voor dat je ergens naartoe gaat voor een paar uur of een dag en je kan er niet naar het toilet. Ik denk niet dat iemand dat een aantrekkelijk vooruitzicht vindt. Voor rolstoelgebruikers is het helaas vaak realiteit.”

Brochures

In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen werden daarom per kustgemeente brochures gemaakt waarin een selectie van vrij goed toegankelijke horecazaken opgelijst worden. “Vooral gericht op toeristen”, zegt Missinne. “Zodat mensen die op vakantie gaan zeker weten waar ze terecht kunnen.”

Uitbaters zijn niet bij wet verplicht om hun zaak rolstoelvriendelijk te maken. Om een vergunning te krijgen voor de bouw van een overheidsgebouw, moet wel aan voorwaarden zoals aangepast sanitair en een drempelloze ingang voldaan worden. “Maar horecazaken zijn daarvoor te klein, die vallen niet onder die wetgeving.”

Stappen gezet

Missinne stelt vast dat er aan de kust al grote stappen gezet zijn qua toegankelijkheid. Dankzij het project Zon Zee Zorgeloos is het bijvoorbeeld al mogelijk om het strand te betreden met daarvoor ontworpen rolstoelen en assistentie, iets waar rolstoelers vroeger niet aan konden denken. “Maar er is zeker nog werk, we kunnen nog veel vooruitgang boeken.”