Na één speeldag werd hij al een risicopatiënt genoemd en anderen maakten al de bedenking of hij niet beter naar de bank verhuist. Hoewel Thomas Didillon (23) tegen KV Oostende uiteindelijk maar drie slechte passes gaf, is de perceptie gecreëerd: de Franse doelman is te weinig voetballer voor het nieuwe systeem van paars-wit. Is een voetballende keeper dan zo essentieel voor Kompany? Helaas voor Didillon wel, ja.