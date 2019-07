Antwerp treft Tsjechische topclub in Europa League, ook Club Brugge is al wat wijzer geworden

Antwerp kent zijn tegenstander in zijn eerste Europese wedstrijd in 22 jaar: Viktoria Plzen. De Tsjechen verloren in de tweede voorronde van de Champions League met 4-0 van Olympiakos.

Laszlo Bölöni was aanwezig in Griekenland om beide teams te scouten en miste daardoor zelfs de training met Antwerp. De heenwedstrijd op de Bosuil staat op 8 augustus op het programma, de terugwedstrijd een week later.

Ook Club Brugge is trouwens wat wijzer geworden. Als blauw-zwart zich in de derde voorronde van de Champions League voorbij Dynamo Kiev speelt, wacht in de play-offs één van de winnaars van de duels Basaksehir-Olympiakos en FC Basel-LASK.