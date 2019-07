Inter en Juventus blijven vechten om Romelu Lukaku: Manchester United ziet wel wat in ruildeal

Bij Manchester United tikt de klok ongenadig voort, maar ze zijn wel blij dat Juventus in de dans sprong voor Romelu Lukaku (26), dat Inter niet meer de enige geïnteresseerde is. Bij United staan ze open voor de ruildeal met Paulo Dybala (25), die wel degelijk op tafel ligt.

Alleen is het de vraag of de Argentijn te overtuigen valt voor deze move, waarbij Juve nog wat extra betaalt. Lukaku wou dan wel naar Inter – dat de gewenste 83 miljoen euro nog niet wil/kan betalen –, maar de Oude Dame, waar hij kan samenspelen met Ronaldo, is voor hem een ideaal alternatief.