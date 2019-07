De Tour de France en snelheidslimieten, dat gaat niet samen. Dat heeft ook een Franse flitspaal ondervonden zondag. Een filmpje dat te zien is op Twitter laat zien hoe de flitspaal overuren draait, en de ene na de andere volgauto op de bon gooit. Een mooie dag voor de Colombiaanse eindwinnaar Egan Bernal dus zondag, maar ook voor de kas van de Franse politie.

Here comes the money @DansLaMusette #TDF2019 pic.twitter.com/PLzQliwxx8