Zo diep is het water tussen N-VA en PS

Vóór 26 mei, op de avond van de verkiezingen zelf, én ook erna: N-VA en PS laten niet na om te benadrukken hoe groot de afkeer voor elkaar is. Toch zijn ze tot elkaar veroordeeld, als grootste partij in Vlaanderen en sterkste blok in Wallonië. Dat is tenminste het pad dat informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) voorlopig bewandelen. Of dat ook ergens heen leidt, moet blijken. Want hoe diep de kloof ook is, de informateurs geloven nog altijd dat die overbrugbaar is.

Dat is ook wat blijkt uit de vergelijking die wij maakten tussen de partijprogramma’s van N-VA en PS. Op heel veel terreinen moet water en vuur worden verzoend, maar onmogelijk is het nu ook weer niet. En in sommige dossiers is samenwerken best mogelijk.

Zegt trouwens ook politicoloog Dave Sinardet (VUB). “Natuurlijk zijn de verschillen groot. Maar wat een partij zegt vóór de verkiezingen verschilt vaak met wat erna gezegd wordt. Kijk maar naar het communautaire discours dat N-VA in 2014 volledig heeft opzijgeschoven.”

Goed voor imago

Dave Sinardet Politicoloog “De verschillen tussen PS en Open VLD zijn minstens even groot”

Hoe groot de obstakels ook zijn – het discours van Theo Francken werkt in Wallonië als een rode lap op een stier – regeren met PS kan voor N-VA zelfs een opportuniteit bieden. “Nu heeft N-VA vooral het imago een partij voor de rijken te zijn”, zegt Sinardet. “Als de partij zou overwegen zich iets socialer te profileren, kan samenwerken met socialisten helpen. Ondanks alle vooroordelen.” In Antwerpen is die bocht vorig jaar al ingezet en uit wat gelekt werd uit de Vlaamse nota, blijkt dat N-VA zich ook niet langer verzet tegen een links symbooldossier als een btw-verlaging op elektriciteit.

Al mogen we ons ook niet blindstaren op de verschillen tussen PS en N-VA. “Die tussen PS en Open VLD zijn die minstens zo groot”, besluit Dave Sinardet. “Alles zal afhangen van hoe groot de politieke wil de komende maanden is. Bij álle partijen.”