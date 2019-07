Spoorduwer Frankfurt is vader van drie

De man die maandag een achtjarig jongetje en zijn moeder de treinsporen van Frankfurt opduwde, is zelf een getrouwde vader van drie kinderen. Dat bevestigde Nadja Niesen, openbaar aanklager in Frankfurt, dinsdag aan de Franse pers. Het jongetje werd overreden door een trein, zijn moeder kon zich net redden. Op spoor 7, waar het incident gebeurde, legden mensen dinsdag bloemen en knuffelberen neer.

Sinds 2006 woont de 40-jarige man in Zwitserland, in het kanton Zürich. Hij is van Eritrese afkomst. Enkele dagen geleden zou hij de trein van Bazel naar Frankfurt genomen hebben. Wat hij in die tijd precies heeft gedaan en met wie, is onduidelijk. Hij wordt aangeklaagd wegens moord en dubbele moordpoging. Het motief van de man is nog onduidelijk. Hij kende zijn slachtoffers niet.

De dader probeerde ook een vrouw van 78 op het spoor duwen, maar zij kon hem van zich afslaan. Ze hield er enkel een schouderblessure aan over. Op sociale media verschenen dinsdag ook bewakingsbeelden waarop te zien is hoe de man probeert te vluchten. De politie kreeg hem in het station te pakken.(dewo)