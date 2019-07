“Verjaagd uit maïsveld met jachtgeweer”

Een rechtdoortocht. Wie ooit in een jeugdbeweging heeft gezeten, kent het concept: een soort trektocht tussen twee punten waarbij jongeren enkel rechtdoor mogen stappen en daarbij elke mogelijke hindernis moeten doorkruisen. Ook negen leden van de Oost-Vlaamse KLJ-afdeling Zomergem ondernamen een week geleden zo’n tocht. Met in hun kielzog acht begeleiders.

“Zo’n rechtdoortocht is een jarenlange traditie, die we graag in ere houden zolang dat met respect voor andermans eigendom en de landbouw gebeurt”, zegt Isaak Dieleman. De nationaal voorzitter van de Katholieke Landelijke Jeugd benadrukt dat er twee regels zijn bij het kruisen van een maïsveld: braafjes tussen de rijen lopen en geen stengels kapottrappen. Twee regels waar de negen tieners zich volgens hem ook aan hielden.

“Bedreigd met jachtgeweer”

Al is M.D., een lokale maïsboer een lichtjes andere mening toegedaan. Hij werd volgens onze informatie heel kwaad toen hij de jongeren door zijn maïsstengels zag lopen. De jongeren verklaarden aan de politie dat hij “uitzinnig van woede” was. Waarna de situatie totaal escaleerde. Dieleman: “De landbouwer reageerde heel agressief en schoot met zijn jachtgeweer in de richting van de groep. Als afschrikmiddel.”

Isaak Dieleman Nationaal voorzitter KLJ “De landbouwer reageerde heel agressief en schoot in de richting van de groep”

De betrokken leiders wilden gisteren geen enkele reactie kwijt over het incident en verwezen door naar KLJ nationaal. “Iedereen was enorm geschrokken”, zegt Dieleman. “Naast agenten is ook Slachtofferhulp meteen ter plaatse gekomen. ’s Avonds is, na overleg met de betrokken ouders, beslist om het kamp wel verder te zetten.”

Vogelschrikkanon

“De boer in kwestie werd gearresteerd, ondervraagd en niet aangehouden”, stelt het Ieperse parket. Hij ontkent ook aan onze redactie dat hij met een jachtgeweer zou hebben geschoten. En al zeker niet in de richting van de jongeren. Bij een huiszoeking werd alvast geen wapen aangetroffen. Het onderzoek naar overschrijdend gedrag loopt verder.

Een collega uit het dorp acht het weinig waarschijnlijk dat er op de jongeren zelf gevuurd werd. Ook een familielid van de boer uit het dorp beaamt dat. “Reningelst is de Far West niet. Zou het niet kunnen dat de jongeren opgeschrikt werden door een knal van een kanon? Een praktijk die hier vaak wordt gebruikt om vogels te verjagen.” De jongeren zijn echter formeel: ze werden bedreigd door een gewapende boer.